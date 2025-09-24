

「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」

日清食品は、「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」を10月6日に発売する。

1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くの消費者に支持されているインスタントラーメンのNo.1ブランド。

「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」シリーズは、「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質を15g配合し、糖質を50％オフ（「カップヌードル」「カップヌードル シーフードヌードル」「カップヌードル チリトマトヌードル」「カップヌードル カレー」1食あたりの糖質量と比較（「カップヌードル」「カップヌードル シーフードヌードル」「カップヌードル チリトマトヌードル」「カップヌードル カレー」1食あたりの塩分相当量と比較）、さらに塩分を25％オフ（「カップヌードル」「カップヌードル シーフードヌードル」「カップヌードル チリトマトヌードル」「カップヌードル カレー」1食あたりの塩分相当量と比較）した、国内初（同社調べ）のたんぱく質強化カップ麺となっている。健康意識の高い人々を中心に、多くの消費者から支持を得ているという。

今回発売する「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」は、「カップヌードル カレー」のまろやかで濃厚なおいしさはそのままに、麺に食物繊維をたっぷり練り込むことで糖質を50％オフし、“カレーなのに低糖質”を実現した。

ついに登場した「カップヌードル PRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」を、ぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］259円（税別）

［発売日］10月6日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp