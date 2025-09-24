

「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」

オエノングループの合同酒精は、日本各地の厳選素材を使用したチューハイ「NIPPON PREMIUM」シリーズから、「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」を10月7日に数量限定で発売する。

「NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド」は、酸化防止剤不使用の長野県産シナノゴールドのストレート果汁を使用したチューハイ。爽やかな香りが広がり、甘みと酸味のバランスがよい絶妙な味わいに仕上げた。

長野県は青森県に続き全国2位を誇る屈指のりんご生産地であり、オリジナル品種の「秋映（あきばえ）」「シナノスイート」「シナノゴールド」などの人気が近年高まっている。「シナノゴールド」は、果肉がしっかりしており、パリッとした食感とジューシーな果汁を持ち、甘みも酸味も高く、食べ応えたっぷりの品種となっている。

パッケージの表面はみずみずしい果汁感のあるシナノゴールドを大きく描き、一目で美味しさが伝わるよう表現した。裏面には取材したシナノゴールドの生産者の「声」を綴り、生産者の姿をイラストでデザインしている。

「NIPPON PREMIUM」は、国産の農産物を使用し、「日本の景色を伝える。美味しさを届ける。」をコンセプトに開発した日本素材のチューハイシリーズ。果実や素材の本格的な味わいと、低めのアルコール分3〜4％に仕上げたライトな飲み口を両立させ、豊富なラインアップで展開している。また、地域の農産物を原料として使用することで認知拡大、地域活性に寄与するとしている。

［小売価格］162円（税別）

［発売日］10月7日（火）

オエノングループ＝https://www.oenon.jp