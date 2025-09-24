¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ã½©¤Î¸©Âç²ñŽ¥·è¾¡¡ÛºÇ½ª²ó¤Ë¥É¥é¥Þ¡ª¡ÖÆüËÜÊ¸Íý vs Ãæ±Û¡×¶¯¹ëÂÐ·è¤Ï·àÅª·èÃå¡Ú¿·³ã¡Û
¹â¹»Ìîµå ½©¤Î¸©Âç²ñ¡¦·è¾¡¤Ï¡¢Ãæ±Û¤ÈÆüËÜÊ¸Íý¤ÎÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤·àÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±àºÇÂ¿½Ð¾ì¹»Æ±»Î¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÃæ±Û¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
6²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç9ÈÖ¡¦ËÜÅÄ¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¡£Ãæ±Û¤é¤·¤¤¾®µ»¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î²ó¤âËþÎÝ¤ÇËÜÅÄ¤¬¤·¤Ö¤È¤¯¥é¥¤¥È¤Ë±¿¤ÓÄÉ²ÃÅÀ¡£7²ó¥ª¥â¥Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢8－1¤ÈÃæ±Û¤¬ÂçÎÌ¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢ÆüËÜÊ¸ÍýÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó5ÅÀ¤òÆþ¤ì2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢·Þ¤¨¤¿9²ó¥¦¥é¡£ÆüËÜÊ¸Íý¤Ï¥Îー¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦¿Á¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤Î¥µー¥É¤Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç6ÈÖ¡¦°ÂÃ£¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
7ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸Íý¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·³ã¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬³«»Ö³Ø±à¤Ë¥³ー¥ë¥É¾¡¤Á¡£
¤³¤ì¤ÇÆüËÜÊ¸Íý¡¦Ãæ±Û¡¦ÄëµþÄ¹²¬¤Î3¹»¤¬¡¢10·î11Æü¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¡¢ÁªÈ´¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇÆüËÜÊ¸Íý¡¦Ãæ±Û¡¦ÄëµþÄ¹²¬¤Î3¹»¤¬¡¢10·î11Æü¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¡¢ÁªÈ´¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
