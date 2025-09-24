20～40代の5割以上が「出世に興味がない」!? 役職の有無で年収はどのくらい変わるの？

出世に関する世間一般の意識傾向

株式会社あしたのチームが、全国の正社員600人の男女（20～49歳）を対象に行った「出世に関する意識調査」によると、「出世したいと思うか」という質問に対して「出世したいと思う」と回答した人の割合は、全体で47.5％しかいませんでした。

過半数は出世に対して意欲的ではないようです。男女別で見ると、男性は20～40代のどの世代においても過半数が「出世したい」と考えていますが、女性については「3割ちょっと」にとどまっています。

また出世したくない理由については「責任が重そう」「ワークライフバランスを重視したい」と回答した人が最も多くいました。出世によって多忙になるかもしれないことが、出世意欲に反映しているようです。



出世すると年収は上がる？

前述のアンケートで「出世したい」と回答した人のうち、出世したいと思う理由として「収入を増やしたい」と答えた人は70.9％に上りました。多くの人は、出世することで経済的な安定性が増すと考えているようです。

では実際に出世すると年収が高くなるのでしょうか。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、役職に就いている人とそうでない人の平均賃金は、表1の通りでした。

表1

男女合計の賃金 男性の賃金 女性の賃金 部長級 62万7200円 63万6400円 54万9900円 課長級 51万2000円 52万2400円 45万8100円 係長級 38万5900円 39万6300円 35万4000円 非役職者 30万2800円 32万5600円 27万300円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

非役職者と比較して、係長級以上の役職に就いている人は、賃金が明確に高くなっていることが分かります。部長級になると、非役職者と比較して2倍前後の賃金を得ているケースが珍しくないようです。

役職に就くことで賃金が大幅に増える傾向は、性別は関係ありません。年収を増やしたいと考えているのであれば、出世を目指すことはひとつの目標になるようです。



出世を実現するためにできること

前述のアンケートによると、課長以上の役職者が考える「出世に有利になると思う行動」には、以下のような点が含まれます。



・同僚や部下のサポートをする（34.8％）

・自己分析や自己理解を深める（32.1％）

・上司から物事を教わる、フィードバックをもらう（25.9％）

・上司と共通の話題をつくる（24.1％）



周りに対する配慮や自身のスキルアップ、上司との緊密な関係などが指摘されています。自分のことだけを考えて動くスタンドプレーではなく、協調性をもって働くことで、出世に近づく可能性が高まるようです。



出世に興味がない人は過半数！ 出世すると年収が大幅に高くなる可能性が高い

ご紹介したアンケート調査によれば、過半数の人は出世に興味を示していません。出世することで自身のプライベートに影響が出たり、重責に対する不安を感じたりすることが、おもな理由のようです。

一方、経済的な安定を得たいと考えている人にとっては、出世がその近道となることも事実です。役職に就けば賃金が大幅にアップする可能性があります。出世したい場合は、職場の仲間や上司とよい関係を築いたり、自己啓発に取り組んだりすると目標に近づけるかもしれません。



出典

株式会社あしたのチーム 20代～40代男女の「出世に関する意識調査」

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況 結果の概要 （8）役職別にみた賃金

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー