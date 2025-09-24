「現代版クレオパトラ」小嶋陽菜、美脚＆デコルテ際立つリゾートショット披露！ 「世界一似合う」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは9月23日、自身のInstagramを更新。リゾートショットを披露しました。
【写真】小嶋陽菜、美脚＆デコルテ際立つリゾートショット披露！
この投稿にファンからは、「すてき」「全部かわいかった」「こじはるちゃんのスタイル大好き」「マルセイユ行ってみたくなりました」「いつもこじはるの投稿とかYouTubeみて自分磨き頑張ろうって思います」「現代版クレオパトラ」「チェリーカラーが世界一似合うよーっ！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「こじはるちゃんのスタイル大好き」小嶋さんは「マルセイユVLOGアップしたのでチェックしてね」とつづり、6枚の写真を投稿。1、4枚目では、赤いチェックのキャミソールにショート丈のデニムを合わせたコーディネートを披露しました。鏡越しの自撮りショットで、美しいデコルテや美脚が際立ち、圧巻のビジュアルを見せています。
「陽菜ちゃんが着てるとなおさら魅力的」小嶋さんは20日の投稿で、「秋めいてきたので ローズのカラードレス」とつづり、デコルテ際立つワンピース姿を披露。コメントでは、「にゃんにゃんかわいい過ぎます」「めっちゃきれい」「陽菜ちゃんが着てるとなおさら魅力的」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
