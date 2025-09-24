地域航空の改革に、あのホリエモンが参画する見通しです。地域航空会社トキエアの新しい取締役に、実業家の堀江貴文さんが就任する方向で調整が進んでいることがわかりました。



関係者によりますと、トキエアは新たに堀江貴文さんを取締役とすることで取締役会にはかり、今後開かれる予定の株主総会で承認を得る方針だということです。



ホリエモンの愛称で知られる堀江貴文さんは、メディア事業や飲食事業など様々な事業を手掛ける他、SNSで情報を発信するインフルエンサーとしても注目されています。トキエアは、堀江さんの経営手腕や発信力・民間でのロケット開発に携わっている知見を、今後の戦略に生かしたいとみられます。



トキエアはUXの取材に対し、「来月6日に会見を開き、正式なコメントを発表したい」としています。正式に決定すれば、10月の会見には堀江さんも同席する予定です。