「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。６日に東京都内で開催された高校生の３×３バスケトーナメントである「３ｘ３ＭＡＲＶＥＬＯＵＳ∞」のイベント会場にゲスト出演した模様を報告した。

主催者で昨夏のパリ五輪バスケットボール女子日本代表の馬瓜エブリンと並び、西村氏は「そもそもはじめた理由は？」と尋ねた。馬瓜は「協会の３×３があまり面白くなかったので、選手目線で私たちがやったらどうなるんだろうという実験から始まったんですよ。３×３は監督がいないので自分たちで考え、自分たちでリーダーシップを取るようになってきて、選手がこれは面白いということで」と経緯を明かした。

西村氏は「５×５の普通のバスケットと何が違うんですか？」とさらに質問。馬瓜が「たった１０分です」と試合時間の短さを強調。西村氏は続けて「しかもハーフコートで。どういう素養が大事なんですか？スピードですか？」と尋ねた。

馬瓜は「スピードですね。やられてもすぐやり返すってこのマインドの切り替えみたいなところ、めちゃめちゃ大事になります」と返答した。

西村氏は「僕は何よりも今回は、高校生が出場するという大会と聞いてですね、若い人たちを応援できればなと思いました。バスケの３×３は初めてなんですが、一生懸命応援していきたいと思います」と声を弾ませた。

試合後、にしたんプレゼンツ「３０秒Ｑ＆Ａダッシュに挑戦！」コーナーを設けた。３０秒の間、西村氏が高校生にダッシュで質問し、高校生もダッシュで回答していく展開。西村氏は「爽やかでいいですね。僕も元気になります。夢のある競技に協賛できるのはすごいこと。これからも幅広く応援していければ」と注目していく考えを示した。