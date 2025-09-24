猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）の影響で中国南部では１８９万人が避難を余儀なくされ、台湾では既に壊滅的な洪水被害が発生している/CNN

香港（ＣＮＮ）猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）の影響で中国南部では１８９万人が避難を余儀なくされ、台湾では既に壊滅的な洪水被害が発生している。

ハリケーン並みの強風を伴うこの台風は、土砂崩れ、洪水、高波などを引き起こし、甚大な被害をもたらしている。現在は、深圳や広州が位置する中国広東省に迫っている。

台湾では湖をせき止めていた天然ダムが決壊。６８００万トンもの水があふれ出し、近隣の光復郷で洪水が発生した。この洪水で少なくとも１４人が死亡し、救助隊は行方不明となっている１５２人の捜索を急いでいる。

光復郷の映像には、濁流が車を押し流し、住民が高層階に避難する様子が映っている。

香港に２４日未明に接近した台風の最大風速は４６メートルに達した。現地にいたＣＮＮの記者は、港近くの歩道をたたきつける波を目撃した。

ＳＮＳで拡散している動画には、高波が海辺の高級ホテルのガラスドアを破ってロビーに押し寄せ、人々をなぎ倒す様子が映っている。

８００万人以上が暮らす香港とマカオは、強風の影響で最高レベルのハリケーン警報を発令。多くの学校や企業が休みとなり、公共交通機関の大部分や、アジアで有数の利用者数を誇る空港も閉鎖された。香港気象当局によると、市内の一部地域では３メートルを超える高潮を記録した。

香港に隣接する深圳で２３日夜に撮影された映像には、風速５０メートルに達する強風の中、巨大な波が沿岸の公園に押し寄せる様子が捉えられていた。

広東省の危機管理当局によると、同省南部では台風の上陸に先立ち、２３日夜までに１８９万人が避難した。