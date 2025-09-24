【Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）】 10月2日 発売予定 価格： スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 コレクターズエディション 31,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、10月2日に発売を予定しているPS5用アクションRPG「Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」の特別動画「松平健の『Ghost of Yotei』お手並み拝見」を公開した。

本日公開された特別動画には、日本が誇る時代劇のレジェンドスター、松平健さんが出演。松平さんが自身の経験を踏まえ、「Ghost of Yotei」の特徴である時代劇再現のこだわりや殺陣の本格ぶり、美しい日本の風景など、様々な魅力について分析している。

主人公・篤の剣戟シーンでは「所作が凄くかっこいい！」、「刀も使い方がちゃんとしている」と太鼓判。篤が馬に乗って雪の中を駆けるシーンでは「馬は雪を嫌がるから撮影大変なんだよね。ちゃんと言うこと聞いてていいなぁ」とつぶやいたり、フィールドに点在する建物を見て「実際にセットを作ったら大変なことになる。これだけの広さで時代劇ができるのはゲームならではだね」、「太秦のセットと比べても違和感がない」と感心したりと、様々な切り口から本作を語っている。

【松平健の『Ghost of Yōtei』お手並み拝見】

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch

Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.