＜スタバ×ジェラピケ＞初のコラボドリンク「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」、話題のグッズもチェックしてきた！
【モデルプレス＝2025/09/24】スターバックス コーヒー ジャパンでは、ルームウェアブランド「ジェラート ピケ（gelato pique）」とのコラボレーションを2025年9月29日（月）より展開。スペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」と、店頭およびオンライン限定でのグッズを販売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にてこれらのコラボアイテムをチェックしてきた。
【写真】スタバ×ジェラピケ、渋谷cocoti店の様子＆コラボグッズもチェック
スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボは、忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいとの思いから実現。スターバックスが大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト、その2つが重なり合い、“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに特別なビバレッジやグッズを届ける。
まずビバレッジからは、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」という、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジが登場。
ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」に着想を得て、華やかなアールグレイブーケティーラテの上に、ジェラート ピケのルームウェアでもお馴染みのボーダーをイメージしたムース層をのせて仕上げた。
淡い“ピケブルー”とホワイトの2色のムースはアールグレイフレーバーで、実際に飲むとゆるめのメレンゲのようにふわふわな口当たり。華やかな風味の中に隠し味でライチが上品に香る。バニラ風味の黄色いスポンジケーキクラムは、こちらもルームウェアのもこもこ感をイメージしている。
そしてなんといってもムース層にちょこんと座るピケベアチョコレートが非常にキュート。着色料不使用で、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートをブレンドし、特製の型で固めているというこだわりのトッピングだ。ピケベアチョコレートの耳の非対称さや、足裏の“P”のアルファベット文字といった、細かなこだわりにも着目してみてほしい。
甘さは控えめで、朝の時間帯でも飲めそうなほど。ティーベースで後味もさっぱりしているので、普段はノンスイートのビバレッジを頼むことが多いという人にもぜひトライしてみてほしい一杯だ。
なおスターバックス コーヒー 渋谷cocoti店（東京・渋谷のcocoti SHIBUYA2階）では、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売イベントを、9月25日（木）より実施。
4日間にわたり、今回のコラボレーションのテーマである“とびきりスイートなパジャマパーティー”の世界観を表現した、淡いブルーとホワイトの特別な空間が出現。コラボビバレッジの先行販売に加え、アパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示。
今回のコラボグッズは、店舗で買えるものとオンライン限定のグッズに分かれており、この先行販売イベントはオンラインのものを含むグッズを実際に手に取って、触り心地やサイズ感などをチェックできる貴重な場だ。また、同ビバレッジ購入者だけのステッカーのプレゼントもある（なくなり次第終了）。
スターバックス店舗（一部除く）で販売されるのは、ジェラート ピケのアイコニックな2色ボーダーをデザインに取り入れた「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」、別売りの「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」、そして描き下ろしアートを用いたスターバックス カード2種「スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン／ベア柄」だ。
スターバックス公式オンラインストアでは、タンブラーやマグカップといったスターバックス定番のアイテムから、ピケベアの刺繍が施されたルームウェアなどのジェラート ピケらしいくつろぎ時間に最適なグッズまで多彩にラインナップ。
特に目を引いたのが、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアを再現した「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」。
縦39cm、横（腕含む最大巾）36cm、奥行39cmというサイズで、実際に本物を見ると想像以上の大きさ。ティッシュは下から入れ、背面から取り出せるようになっており、そのままでも自立するのでぬいぐるみとして飾りたくなる。
また「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー」は、アイコニックな2色ボーダーのデザインが取り入れられ、底に収められたスノードームが冬らしい。スノードーム内にはピケベアが座っていて、タンブラーを動かすと星形のコンフェッティがキラキラと舞う凝ったつくりだ。
オンラインストア販売時間は午前6時頃を予定。いずれも争奪戦間違いなしなので、事前にどれを入手するか決めておくのが手だ。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞678円＜店内利用の場合＞690円
販売期間：2025年9月29日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店
〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA
開催日：2025年9月25日（木）〜2025年9月28日（日）予定
営業時間：7:00〜22:30
先行販売：先行販売はビバレッジのみ。また、数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了。
【Not Sponsored 記事】
◆スタバ×ジェラート ピケの初コラボ実現
スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボは、忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいとの思いから実現。スターバックスが大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト、その2つが重なり合い、“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに特別なビバレッジやグッズを届ける。
まずビバレッジからは、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」という、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジが登場。
ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」に着想を得て、華やかなアールグレイブーケティーラテの上に、ジェラート ピケのルームウェアでもお馴染みのボーダーをイメージしたムース層をのせて仕上げた。
淡い“ピケブルー”とホワイトの2色のムースはアールグレイフレーバーで、実際に飲むとゆるめのメレンゲのようにふわふわな口当たり。華やかな風味の中に隠し味でライチが上品に香る。バニラ風味の黄色いスポンジケーキクラムは、こちらもルームウェアのもこもこ感をイメージしている。
そしてなんといってもムース層にちょこんと座るピケベアチョコレートが非常にキュート。着色料不使用で、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートをブレンドし、特製の型で固めているというこだわりのトッピングだ。ピケベアチョコレートの耳の非対称さや、足裏の“P”のアルファベット文字といった、細かなこだわりにも着目してみてほしい。
甘さは控えめで、朝の時間帯でも飲めそうなほど。ティーベースで後味もさっぱりしているので、普段はノンスイートのビバレッジを頼むことが多いという人にもぜひトライしてみてほしい一杯だ。
◆渋谷cocoti店が淡いブルーのもこもこ×スイートな空間に
なおスターバックス コーヒー 渋谷cocoti店（東京・渋谷のcocoti SHIBUYA2階）では、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売イベントを、9月25日（木）より実施。
4日間にわたり、今回のコラボレーションのテーマである“とびきりスイートなパジャマパーティー”の世界観を表現した、淡いブルーとホワイトの特別な空間が出現。コラボビバレッジの先行販売に加え、アパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示。
今回のコラボグッズは、店舗で買えるものとオンライン限定のグッズに分かれており、この先行販売イベントはオンラインのものを含むグッズを実際に手に取って、触り心地やサイズ感などをチェックできる貴重な場だ。また、同ビバレッジ購入者だけのステッカーのプレゼントもある（なくなり次第終了）。
◆気になるコラボグッズをチェック！
スターバックス店舗（一部除く）で販売されるのは、ジェラート ピケのアイコニックな2色ボーダーをデザインに取り入れた「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」、別売りの「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」、そして描き下ろしアートを用いたスターバックス カード2種「スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン／ベア柄」だ。
スターバックス公式オンラインストアでは、タンブラーやマグカップといったスターバックス定番のアイテムから、ピケベアの刺繍が施されたルームウェアなどのジェラート ピケらしいくつろぎ時間に最適なグッズまで多彩にラインナップ。
特に目を引いたのが、グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアを再現した「gelato pique ジェラートベアティッシュケース」。
縦39cm、横（腕含む最大巾）36cm、奥行39cmというサイズで、実際に本物を見ると想像以上の大きさ。ティッシュは下から入れ、背面から取り出せるようになっており、そのままでも自立するのでぬいぐるみとして飾りたくなる。
また「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー」は、アイコニックな2色ボーダーのデザインが取り入れられ、底に収められたスノードームが冬らしい。スノードーム内にはピケベアが座っていて、タンブラーを動かすと星形のコンフェッティがキラキラと舞う凝ったつくりだ。
オンラインストア販売時間は午前6時頃を予定。いずれも争奪戦間違いなしなので、事前にどれを入手するか決めておくのが手だ。（modelpress編集部）
■ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ（Iced） Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞678円＜店内利用の場合＞690円
販売期間：2025年9月29日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
■先行販売イベント概要
場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店
〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA
開催日：2025年9月25日（木）〜2025年9月28日（日）予定
営業時間：7:00〜22:30
先行販売：先行販売はビバレッジのみ。また、数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了。
【Not Sponsored 記事】