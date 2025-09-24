クレイジーケンバンド新宮虎児、体調不良で休養へ【報告全文】
クレイジーケンバンドの公式サイトが、24日に更新。メンバーの新宮虎児が体調不良により、休養すると発表した。
【写真】クレイジーケンバンド、スモーキー・テツニも登壇
サイトでは「この度、メンバー新宮虎児が体調不良により医療機関を受診したところ、療養が必要と診断されました。メンバー、スタッフで協議の上、公演直前で大変申し訳ございませんが、しばらくの間、休養させていただくことになりました。本人の体調を見ながら、一日でも早く元気な姿で皆様の前に戻れるよう、体調回復に努めて参ります」と伝えられた。
27日には、福生市民会館大ホールでのライブが予定されている。
■報告全文
平素よりクレイジーケンバンドを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、メンバー新宮虎児が体調不良により医療機関を受診したところ、療養が必要と診断されました。
メンバー、スタッフで協議の上、公演直前で大変申し訳ございませんが、しばらくの間、休養させていただくことになりました。本人の体調を見ながら、一日でも早く元気な姿で皆様の前に戻れるよう、体調回復に努めて参ります。
その間、残りのメンバーでこれまで以上に力を注ぎ、音楽を届け続けたいと考えております。ファンの皆様、並びに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
2025年9月24日
ダブルジョイレコーズ有限会社
