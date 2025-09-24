読売テレビ『す・またん！』最終回へ…“さかなちゃん”佐藤佳奈アナが25日にダンス「作品」披露へ 総勢124人写真公開
読売テレビ『す・またん！』（月〜金 前5：10 ※関西ローカル）のMCを務める虎谷温子アナ、立田恭三アナ、佐藤佳奈アナが、24日までに公開された同局アナウンサー公式YouTubeチャンネルの動画に登場。佐藤アナが、25日の放送で「作品」を発表すると明らかにした。
【動画＆写真】“さかなちゃん”佐藤佳奈アナ 総勢124人とダンス
『す・またん！』は、9月をもって放送を終了する。視聴者に「ありがとう」を伝える企画が進行しており、立田アナ分は24日に放送された。
佐藤アナは「私もきのう（撮影を）終えました。何日かに分けて、いろんな視聴者の方と一緒に踊って、一つの作品を作りあげたわけなんですが、これは良い作品ができましたよ！（虎谷と立田）お二人にも協力していただいて」と予告。25日に放送される。
佐藤アナは、AKB48のオーディションに合格した経歴があり、慶應義塾大学時代にはアイドルコピーダンスサークルで活躍。“さかなちゃん”の愛称で知られ、『す・またん！』お天気コーナーでは「さかなのアイドル天気」と題したダンス姿が話題となった。
番組の公式Xでは、佐藤アナの作品について「総勢124人でダンスムービーを制作 出来上がりをお見逃しなく」と呼びかけ、写真が披露されている。
