　読売テレビ『す・またん！』（月〜金　前5：10　※関西ローカル）のMCを務める虎谷温子アナ、立田恭三アナ、佐藤佳奈アナが、24日までに公開された同局アナウンサー公式YouTubeチャンネルの動画に登場。佐藤アナが、25日の放送で「作品」を発表すると明らかにした。

　『す・またん！』は、9月をもって放送を終了する。視聴者に「ありがとう」を伝える企画が進行しており、立田アナ分は24日に放送された。

　佐藤アナは「私もきのう（撮影を）終えました。何日かに分けて、いろんな視聴者の方と一緒に踊って、一つの作品を作りあげたわけなんですが、これは良い作品ができましたよ！（虎谷と立田）お二人にも協力していただいて」と予告。25日に放送される。

　佐藤アナは、AKB48のオーディションに合格した経歴があり、慶應義塾大学時代にはアイドルコピーダンスサークルで活躍。“さかなちゃん”の愛称で知られ、『す・またん！』お天気コーナーでは「さかなのアイドル天気」と題したダンス姿が話題となった。

　番組の公式Xでは、佐藤アナの作品について「総勢124人でダンスムービーを制作　出来上がりをお見逃しなく」と呼びかけ、写真が披露されている。