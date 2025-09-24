自民党の総裁選挙です。24日は日本記者クラブの候補者討論会が行われ、候補者たちは過去の発言との整合性を問われました。

小林元経済安保相

Q：去年は防災庁不要と主張したが？

「まったくぶれてません。指揮命令系統がシンプルでなければいけないので、そういう指摘をしていたところ、当時防災省構想はちょっとそこら辺が不明確だったんですよね。ただ今は、そこが明確になっていますので」

林官房長官

Q：給付は“私だったらやらない”を撤回したが？

「官房長官として記者会見を行うときは私の見解ではなくて、政府の見解ということでですね」「候補者個人ということで少しテンポの早い番組でしたから、自由にしゃべらせていただく中で若干言葉足らず、言葉の使い方が」

高市前経済安保相

Q：靖国参拝について明言を避けていないか？

「（前回の総裁選で）まだ総理大臣にもなっていないのに言う必要はなかったと思います。ただこれは心静かにしっかりと最後、適宜適切に判断をしなきゃいけない。なお、これは外交問題に絶対されちゃいけない、されるべきことじゃないと」

小泉農水相

Q：選択的夫婦別姓の主張を封印したが？

「自民党の中で議論をしたんですけれども、ワーキングチームの中で結論は出ませんでした」「国民の皆さんの理解、そしてまた与野党のコンセンサスをどうやって作っていくか。ここに、より努力をしなければいけないという思いに至りました」

一方、茂木前幹事長は連立の枠組を拡大した場合課題とされる候補者を1人に絞る選挙区調整は必ずしも必要がないとの考えを示しました。

茂木前幹事長

「政策の一致をみたうえで、場合によっては閣外協力なのか、それでも連立なのかという話はあると思います」「選挙区調整については、できればそれに越したことはないですけれど、必ずしもそれがなければできないということではないと思っています」

投開票日まであと10日、論戦が続きます。