¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï24Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×Æ³Æþ¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ï¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¹½ÁÛ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Î¼Â¸½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤éµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë´Ø¤·¡Ö¤É¤Ê¤¿¤È¤â¶¨µÄ¤Ç¤¤ë¡£µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ë¤Ï·ÐºÑ¤ä·ûË¡¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ù¤À¯¼£²þ³×¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Ï¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÍ¿ÅÞ¤È¹ç°Õ¤·¤¿Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤È¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÎÇ¯ÆâÍú¹Ô¤òµá¤á¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö»¿À®¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£