覆面2人組が逃走中…“催涙スプレー”噴射で男女3人けが　「アルファードが逆走」白い車がJR小岩駅方面に　東京・江戸川区

24日午前、東京・江戸川区の路上で、覆面をした2人組が催涙スプレーのようなものをまき、男女3人がけがをした。

現場はJR小岩駅から600mほど、離れた閑静な住宅街の一角で起きた。

2人組は、消防隊員らが立つあたりで犯行に及び、JR小岩駅がある西の方向に逃走したとみられている。

捜査関係者によると、けがをした男女3人はいずれも外国籍で、目の痛みを訴えているという。

「店の人が催涙スプレーをかけられた」

警視庁に事件発生の知らせが届いたのは、24日午前10時16分ごろ。

目撃者からの110番通報だった。

「店の人が、覆面をした2人に催涙スプレーをかけられた」

警視庁によると、覆面をした2人組が路上で外国籍の男女3人に、突然 催涙スプレーのようなものを噴射する事件があった。

2人は、黒っぽい服を着ていたという。

被害に遭った男女3人が勤めていた会社の関係者は、当時の様子をこう振り返る。

会社の関係者：

従業員が朝出勤して、（荷物の）搬入する時、突然2人組の人が来て、スプレーをかけられた。

2人組は、車の運転席と助手席に乗っていた2人と路上にいた1人に近づき突然、催涙スプレーのようなものを噴射したという。

（Q.被害に遭われた方々の男女の内訳は？）

会社の関係者：

男2人と女1人ですね。全員30代です。

また、現場近くに住む女性は事件後、白い車が一方通行を逆走して、JR小岩駅方面に逃げる様子を目撃していた。

現場近くに住む人：

白いアルファードが反対側に逆走していった。すごいスピードで反対側に走っていった。

事件が起きた江戸川区では、9月19日にも男性が銀行から現金5000万円を下ろした直後に2人組の男に催涙スプレーを噴射され、現金を奪われそうになる事件が起きたばかり。

警視庁は、車に乗って逃げたとみられる覆面をした2人組の行方を追っている。

（「イット！」9月24日放送より）