大潟村では、藍染めの染料として使われる植物「タデアイ」の栽培が進められていて、収穫が終盤を迎えています。



24日は、県立大学で農業や環境について学ぶ学生が収穫から藍染めまでを体験し、植物としての「藍」への学びを深めました。



「タデアイ」の収穫を体験したのは、県立大学で作物の栽培や自然環境について学ぶ学生2人です。



24日は、鎌を使って手作業で収穫を行いました。



収穫した後は、こちらも手作業で、一枚一枚、葉をもぎ取ります。





日本古来の染料である「藍」は、天然由来のため環境への負荷が少なく、伝統文化の継承と環境保護の両面から注目されています。大潟村では、地域おこし協力隊が中心となって今年から栽培に取り組んでいます。葉を取ったら、さっそく、染料づくりに挑戦です。藍染めでは、葉を乾燥させたり発酵させたりして作った染料を使う方法が一般的ですが、学生たちが挑戦したのは、とりたての葉を使う「生葉染め」。短い時間で作業を行い、淡い色合いに染まるのが特徴です。学生「ブドウ糖とビタミンC？何のために入れるんですか？」大潟村 地域おこし協力隊・若狭晴香さん「これなんかね、染めやすくするらしい。ブドウ糖が染められるようにして、ビタミンCがそれをサポートする」数十分おいたら、白い布を浸します。水で洗い流したら、あっという間に完成です。「あーすごいきれいきれい！」「すごいきれいです」「あーいいね！可愛い」生物生産科学科・2年馬場彩花さん「だんだん青っぽくなってきて、なんか染まってないところもあって、いいですね、このマーブル模様というか」生物環境科学科・4年三村保翔さん「学校でやってるやり方と全く違うくて、初めての経験みたいな感じだったんですけど、すごい楽しくできて、地元の方ともお話しできたので、良かったです」大潟村は、今後もタデアイの栽培を続けて、村の新たな産業として育てていきたい考えです。