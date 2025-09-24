いまの任期限りでの政界引退を発表した立憲民主党の衆議院議員、寺田学氏が25日、秋田市で記者会見を開きました。



議員活動と家庭の様々なことの両立が難しくなったことを理由に挙げ、去年の末ごろには妻で参議院議員の静氏に引退を提案していたことを明らかにしました。



東北比例ブロック選出の立憲民主党の衆議院議員寺田学氏49歳は25日、秋田市の事務所で記者会見を開きました。



立憲民主党衆議院議員 寺田学氏

「私自身は次期、次の総選挙には立候補せず今頂いている任期を精一杯努力をし活動に励んだのちに政治の世界から引退したいという風に考えております」





衆議院議員7期目、立憲民主党の幹事長代理なども務めた寺田氏は、今期限りでの政界引退を先週、ホームページなどで発表していました。寺田氏は2003年、衆議院選挙秋田1区に27歳で出馬し初当選。当時、全国最年少の国会議員でした。その後、衆院選や秋田市長選の落選を経て2014年に国政に返り咲き、去年10月の衆院選で7回目の当選を果たしています。妻は、今年7月に再選した参議院議員の寺田静氏です。妻と小学6年生の長男と東京で暮らす寺田氏。子育てや母親の介護など、議員活動との両立が極めて難しくなったことを政界引退の理由に挙げました。妻と話し合いの末の結論だということです。寺田氏「妻の活動を優先すること、そしてそのために家事と育児に関しては一層私が担う事、そしてまたそのことによって今でも中途半端ではあったんですが、より一層地元活動が割く時間難しくなりますので、その意味では後進に道を譲って現在の任期をもって政治の世界から引退をすることというものを妻に提案をしたのが、おそらく昨年の末ぐらいだったと思います」国会議員を通算でおよそ20年務めている寺田氏。このタイミングでの発表について、「自民党の総裁選で政局が動く前に伝えたかった」と述べました。寺田氏「残された任期の間一生懸命努力をし、自分の役割というものを国会でも家庭でも秋田でも果たしていけたらなと言う風に思っておりますので」衆議院の解散がなければ寺田氏の任期は残り3年と1か月です。なお、党の後任の候補などはまだ決まっていません。