貴重な晴れ間の下、県内では各地で稲刈りが急ピッチで行われています。



大館市では農家が開発したコメの新品種、「ズッパーサン」の稲刈りが25日始まりました。



収量が多いことが特徴で、本格的な作付けが始まってからははじめての稲刈りです。



すっきりとした気持ちのいい青空が広がった、25日の大館市。



約50年にわたってコメを作り続けている畠山和夫さんの田んぼでは、25日から稲刈りが始まりました。





刈り取られているのは、畠山さんが開発した品種、「ズッパーサン」です。14年前の2011年8月。「あきたこまち」の田んぼの中で、丈が高く、もみの粒が大きいイネを見つけた畠山さん。それは「あきたこまち」が突然変異したものでした。可能性を感じた畠山さんは、8年をかけて新たな品種の開発に取り組み、去年「ズッパーサン」として登録されました。本格的な作付けが始まってから、はじめての稲刈り。今年も猛暑に見舞われましたが、「ズッパーサン」は比較的暑さに強いこともあり大きな影響はありませんでした。「ズッパーサン」の特徴の1つが収量が多いことです。「あきたこまち」と比べてコメの粒が大きいため、4割ほど多く収穫できるといいます。弾力のある食感や甘みも特長です。畠山和夫さん「ずっとズッパーサンの世話してきましたんで結果非常に気にしているんですけど、きょうやってみてほっとしました。本当にたくさんおコメが穫れましたんで本当にほっとしているところです」秋田弁で「たくさん」を意味する「ずっぱり」から名づけられたズッパーサン。稲刈りは来月20日ごろまで続き、約55トンの収穫を見込んでいます。