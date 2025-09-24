9月24日にBlu-ray＆DVDが発売された乃木坂46の久保史緒里と平祐奈がW主演を務めた映画『ネムルバカ』のメイキング映像が公開された。

本作は、2008年に発売された、『それでも町は廻っている』『天国大魔境』で知られる石黒正数の同名コミックを実写化した青春映画。『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の阪元裕吾が監督を務めた。

主人公は、大学の女子寮の同じ部屋に住む後輩と先輩。後輩・入巣柚実を乃木坂46の久保、先輩・鯨井ルカ役を平がそれぞれ演じる。そのほか、綱啓永、樋口幸平、兎（ロングコートダディ）、儀間陽柄（the dadadadys）、高尾悠希、長谷川大、志田こはく、伊能昌幸、山下徳久、水澤紳吾、吉沢悠が共演に名を連ねている。

公開されたメイキング映像には、久保と平のクランクアップシーンをはじめ、田口役の綱と伊藤役の樋口が親友役として共演したことが決まった際のエピソードなどが収録されている。

他にも入巣が炊飯器に入ったお米と水をこぼしてしまうシーンに向けて、野外で練習を重ねる久保の姿や、田口が「ルカ先輩好きだー！」と叫ぶシーンの感想を語った綱。さらに志田こはく演じるアキラの「ペアト……モチ……？」という印象的なセリフが生まれた瞬間や、デビューの話が舞い込み「ピートモス」がレコード会社のロビーに集まり、物語が動き出すクランクインの様子なども盛り込まれている。

クランクアップ映像では、久保が「本当に楽しかったです。自分で経験できなかったことを色々経験させていただいた作品です」と笑顔で感謝を伝えている。綱と樋口の親友コンビも「みんなとまた共演したいです！」と満面の笑みでカメラに向かって手を振っている。

平は「自分の引き出しもまた開けていただいて、刺激的な日々でした。生きるってめっちゃ楽しいなって改めて実感できた期間でした」と涙を滲ませながら語っている。

Blu-rayにはこのメイキングのほか、未公開＆アザーカット映像集や舞台挨拶など、合計3時間を超える映像特典が収録される。

さらに出演キャストと監督による音声コメンタリーが3種類収録。また、全52Pのメモリアルフォトアルバムも封入されている。

（文＝リアルサウンド編集部）