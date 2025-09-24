¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¡×ÇÐÍ¥¤È¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤ËÀ®Ä¹¡Äà¤Æ¤ì¤ÓÀï»Îá¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×
¿Íµ¤¤Îà¤Æ¤ì¤ÓÀï»Îá¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ(30)¤¬¡¢¸µ»ÒÌò¤ÇÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®´Ø¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢Å·¤Æ¤ì¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¡¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÅßÌîºÚ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¡ÖÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê DAILY RECIPE Vol.4¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤ÎÂÐÃÌ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶»Ç®¤Ê´ë²è¡×¡ÖÅ·¤Æ¤ì¤Î¤È¤¤«¤é¤Îå«¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Á¡×¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡£¡£¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®´Ø¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏÅ·ºÍ¥Æ¥ì¥Ó¤¯¤óMAX¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¡¢¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£¾®´Ø¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥å¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×(CBC¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£