TV¤Ç¾×·â¤ÎÎ¥º§È¯É½¡ª³¤³°À¸³è¤ä³èÆ°µÙ»ß·Ð¤¿40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà»ØÎØ¥¥é¥êá»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¡Ä¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
ÈþËÆÊÝ¤Ä»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡µ±¤¯»ØÎØ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿½À¤é¤«¤¤É½¾ð
¡¡Àè·î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹¹¿·¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃåÍÑ¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£¥í¡¼¥µ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£Î¾¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»ØÎØ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö40ºÐ¤Ç¤¢¤ó¤ÊåºÎï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2004Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤ÎCM¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£11Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯8·î17Æü¤Ë²ÃÆ£¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢É×¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¤½¤Î´Ö¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£