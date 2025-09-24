離婚を発表した歌手の相川七瀬（50）が、高校最後の文化祭で茶道をする18歳の次男・リオさんの姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“茶道歴13年”相川七瀬の次男（母のライブでドラムをたたく姿も）

24歳の長男、18歳の次男、13歳の長女と3人の子どもがいる相川。子どもたちとの生活の様子をInstagramで度々発信してきた。次男のリオさんはドラマーとして活動しており、自身のInstagramでは母のライブで演奏する姿も披露していた。

“茶道歴13年”18歳次男の文化祭で感激

2025年9月24日の更新では、次男・リオさんの高校最後の文化祭に行ったことを報告。「茶道歴13年。初めてリオのお点前を見て、お茶を頂いた。年中から始めた茶道。見ていてとても感慨深く、お茶もとても美味しかった」とコメントした。

茶道をするリオさんの姿にファンからは「多才ですね、絵になるイケメン」「ドラムを叩く姿とは別人ですが、お茶を淹れる姿もカッコイイ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）