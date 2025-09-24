9月24日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、東京新聞の「パレスチナ承認は１６０カ国 Ｇ７仏も、ガザ停戦へ圧力」を取り上げ、大竹まことがコメントした。

アメリカのニューヨークの国連本部でパレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれて、フランスのマクロン大統領はパレスチナの国家承認を宣言した。

イギリスとカナダに続き先進7カ国で3カ国目。パレスチナ自治政府によると承認した国は国連加盟国193国の8割を超える160カ国となった。

大竹まこと「反対に、これアメリカは承認してないわけで日本と韓国も承認してないよね。やっぱりアメリカとの関係性において違った意見は言えないかもしれないという感じが漂ってるなあと。もうだって誰がどう見たってジェノサイドだと。どうしようもない現実があると。そこをイスラエルはまだ攻めていく。世界はパレスチナを承認して少しでも世界の均衡を保とうという意見だよね。これに関して、アメリカはこの承認をしないわけだよね。それを見てて日本も韓国も承認をしないわけだよね。日本は何て言ってます？」

砂山アナ「するか否かではなくいつするかという問題だというふうに岩屋外務大臣は言っています。ただ、現時点での国家承認は見送る方針を各国に示したと」

大竹「するかしないかの問題じゃなくて、いつするかの問題だ。ある意味するつもりだっていってるんだろうけども、だったら今すればいいんじゃないかなと思うけど、国家間の難しいこととかあるのかね？ やっぱしジェノサイドはジェノサイドだからね。何とかしてほしいと思うね日本も」