ÈþÀî·û°ì¤¬Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ç£²£¹Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¡ÖÁá´üÉüµ¢¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê£·£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎáÏÂ²Î¤Îº×Åµ£²£°£²£µ¡ÁÀ±ÌîÅ¯ÏºÀ¸ÃÂ£±£°£°Ç¯µÇ°¡Á¡×¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¤ÎÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£·î£¹·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¡ØÎáÏÂ²Î¤Îº×Åµ£²£°£²£µ¡ÁÀ±ÌîÅ¯ÏºÀ¸ÃÂ£±£°£°Ç¯µÇ°¡Á¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Î¤´½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢¤´½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬Áá´üÉüµ¢¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÅöÆü¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï£±£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ¶·ëÀá¤ÎÆ¯¤¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤·½ùÌ®¤äÉÑÌ®¤òµ¯¤³¤¹Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¡Ö£¹·î£±£±Æü¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Âà±¡¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£