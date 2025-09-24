【東京ゲームショウ2025】 会期 ビジネスデイ：9月25日、26日10時～17時 一般公開日：9月27日9時30分～17時、9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」で展示予定のフィギュアを告知している。

今回「ゴールデンヘッドプラス」のXアカウントにて「東京ゲームショウ2025」で展示予定のフィギュアを告知しており、「餓狼伝説 City of the Wolves」より「“魅惑のくノ一”不知火 舞」のデコマスや、「THE KING OF FIGHTERS XV」より「クーラ・ダイアモンド」の原型が展示される予定で、本フィギュアは、三和電子のブース「11-W18」にて見ることができる。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.