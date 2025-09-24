ゴールデンヘッドプラス、「東京ゲームショウ2025」で展示予定のフィギュアをチラミセ！「餓狼伝説」の「不知火舞」や「KING OF FIGHTERS」の「クーラ」が展示予定
サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」で展示予定のフィギュアを告知している。
今回「ゴールデンヘッドプラス」のXアカウントにて「東京ゲームショウ2025」で展示予定のフィギュアを告知しており、「餓狼伝説 City of the Wolves」より「“魅惑のくノ一”不知火 舞」のデコマスや、「THE KING OF FIGHTERS XV」より「クーラ・ダイアモンド」の原型が展示される予定で、本フィギュアは、三和電子のブース「11-W18」にて見ることができる。
【東京ゲームショウ2025展示情報2】- ゴールデンヘッドプラス (@GOLDENHEAD_JP) September 24, 2025
『餓狼伝説 City of the Wolves』より
“魅惑のくノ一”「不知火 舞」のデコマスを初展示いたします！
抜群のスタイルで魅せるライダースーツと
華やかに舞うポージングを忠実に再現いたしました🌸
#餓狼伝説
#CotW
#TGS2025… pic.twitter.com/nL9ScNxlZg
【東京ゲームショウ2025展示情報3】- ゴールデンヘッドプラス (@GOLDENHEAD_JP) September 24, 2025
『THE KING OF FIGHTERS XV』より
「クーラ・ダイアモンド」の原型を展示いたします。
大人気イラストレーター
hncl先生（@click_burgundy）が描く、
活発で可愛らしい彼女を表現しました🖐️❄️
#KOFXV
#KOF15
#TGS2025… pic.twitter.com/9fMCBuLCvI
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.