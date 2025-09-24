Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤Æ¡¢ÅÜÅó¤Î10Âå¤À¤Ã¤¿¡×20ºÐÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿»×¤¤ TGCÉñÂæÎ¢¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¿Í¤âÌÀ¤«¤¹¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡ÛÝ¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¢¨ºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡¿¤ä¤Þ¤µ¤¡¦¤Æ¤ó¡¿19¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê9·î6Æü@¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¡¢¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é
¡½ ¤Þ¤º¤Ï¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ºê¡§½©Åß¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá¤¯½©¤¬¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ×¡¹¤ÎTGC¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
»³ºê¡§¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤âÈ¾Ê¬¤À¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ºê¡§¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢Ë¹»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¡½ ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤È¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ºê¡§GENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾®¿¹¤µ¤ó¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ä«¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²óÝ¯ºä46¤«¤é¤Ï»³ºê¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú²°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ºê¡§¤º¤Ã¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£TGC¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÈÁû¤¤¤À¤ê¡¢»ä¤¬³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢7·î24Æü¡¦25Æü¡¦26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢8·î23¡¦24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ¡Ö5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¡¼¥à¸ø±é5Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ºê¡§¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò5Æü´Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ý¯ºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤É¤ó¤É¤óÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âBuddies¡Ê¥Ð¥Ç¥£¡¼¥º¡¿¢¨Ý¯ºä46¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿§¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤Ï°ì´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Á´°÷Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥É¡¼¥à¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ºê¡§ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Êº¤Æñ¤â¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Í´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶õµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Ý¯ºä46¤òBuddies¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Í´üÀ¸¤Î¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î28Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢10Âå¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤Æ¡¢ÅÜÅó¤Î10Âå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤10Âå¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î13ºÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»³ºê¡§Buddies¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÅö»þ¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤È¤Î´Ø·¸À¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ºê¡§13ºÐ¤Îº¢¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¸åÇÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÇ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤³¤ì¤«¤é20Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª»Í¹ñ¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃÏÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´À©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìó2Ç¯Á°¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖÊª¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿ÍÊÁ¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡§7Ç¯¤°¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÎî¡×¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤é¸å¤Ë¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ëµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤¤Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ºê¡§º£¤ÎÌ´¤Ï¡¢1ÈÖ´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¥é¥Õ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆ±´ü¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2005Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£168.4cm¡£A·¿¡£Ý¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡£Ý¯ºä46¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¡¢¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é
¢¡»³ºêÅ·¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤¡¦¤Æ¤ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£168.4cm¡£A·¿¡£Ý¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡£Ý¯ºä46¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£
