

人気芸人ビスケットブラザーズに高校生が企画案をプレゼン 尽誠学園高校 善通寺市生野町

香川県善通寺市の高校生が人気芸人と一緒にYouTubeで地域の魅力を発信します。24日は高校生たちが企画案のプレゼン対決をしました。

高校生に地元を好きになってもらおうと、善通寺市がタウン情報誌と連携して2025年4月から尽誠学園で授業を行っています。

この企画に一緒に取り組んでいるのが地元ゆかりのお笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」。

24日はビスケットブラザーズに約半年かけて考えた企画案をプレゼンし、撮影する企画を選びました。

（ビスケットブラザーズ／きん さん）

「松玉饅頭は知らなくて、それも新たな発見……香川県出身の僕としてもいいなと思いました」

善通寺市のグルメめぐりなど、全10組の企画案から選ばれたのは「自衛隊体験してみた」でした。チームのメンバーとビスケットブラザーズが陸上自衛隊善通寺駐屯地に行き、訓練を体験するという内容です。

（参加した生徒）

「自分たちは有名人と一緒に撮れるので、そういううれしさがあります」

「県外から来ているので善通寺のことあんまり知らなかったけど、今回けっこう調べられたので善通寺についてまた詳しく知れました」

撮影は11月に行われ、12月ごろにビスケットブラザーズの公式YouTubeチャンネルで公開する予定です。