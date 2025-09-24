【大人気連載プレイバック】#31

【プレイバック】吉井理人は自ら録画予約し「いってきますわ」…勇んで球場入りも、中継開始前にKOされていた

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は故・金田正一さんについて綴られた、巨人入団5年で101勝を挙げた城之内邦雄氏による「エースの心得とプロ魂」（第4回=2011年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■巨人入団5年で101勝を挙げた城之内邦雄氏による「エースの心得とプロ魂」（第4回=2011年）

私が4年目を迎える65年、国鉄スワローズ（現ヤクルト）から大投手が巨人に移籍してきた。すでに353勝を挙げ、14年連続20勝の記録を更新中だった金田正一さんだ。

国鉄では「天皇」と呼ばれていた。豪放、豪快なイメージを持っていたが、実際はその逆。むしろ神経がこまやかで繊細な人だった。

まず驚いたのは飲料水。水道の水をガブ飲みするのが当たり前の時代、キャンプでも遠征でも、ただひとり、当時は高価だったミネラルウオーターを必ず持参して飲んでいた。

「投手はスタミナ」が口癖で、食事にもこだわった。宿舎の食事は「栄養に偏りがある」とあまり口にせず、大量に肉や野菜などの食材を買い込んで「金田鍋」と呼ばれるキムチ鍋やスキヤキなどを自分で作って食べていた。とはいえ、ひとりで鍋をつつくのはわびしいのだろう。若い選手がカネさんの部屋に呼ばれ、「どんどん食え」と言われるのだが、食事はすでに食堂で済ませていることが多かった。でも「腹いっぱいです」なんてとても言えない。「うまいです」と言いながら鍋を平らげるしかなかった。

長丁場のキャンプになると、わざわざ自宅から自分の枕と布団を宿舎に持ち込んでいた。旅館にカネさんサイズの布団がなかったことも一因だが、いつもと違う物だとよく眠れないという。意外と神経質なところがあった。

車は「目が疲れる」「腰に悪い」という理由で決して自分では運転せず、移動の際は専属の運転手をつけた。当時、そんなことをしていたのは、カネさんと長嶋さんと王さんの3人だけだった。

「投手は走れ」が持論でよく走った。キャンプでは必ず1時間走ってから投球練習を行うのがルーティン。私は短距離が得意だったが、カネさんは中、長距離で力を発揮した。触発されて巨人の投手は競うように走るようになった。川上監督は大投手のカネさんには別メニューを許可していた。だから好きな練習ができた。もちろん、早く帰ってしまうことはあるが、ヒマさえあれば走っていた。

今では当たり前になっていることをいち早く取り入れたのが金田流だった。早大から陸上の専門家を自腹で招聘。専属のランニングコーチにし、練習メニューを作成してもらっていた。チームではなく、個人的に契約している選手は当時はほとんどいなかった。

◇ ◇ ◇

当連載「大人気連載プレイバック」は火・水・木曜公開。当記事ページ下部の関連記事から、他の回顧録も要チェックだ。