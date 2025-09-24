スタバとジェラピケの衝撃コラボに「神コラボ来た」「響きからして優勝」と大反響。500円チケットがもらえる特別企画も...？

2025年9月29日、スターバックスコーヒーからルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」とコラボレーションした特別なビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が登場します。

渋谷では先行体験イベントも♡

今回が初めてとなるスターバックスコーヒーとgelato piqueのコラボは、"とびきりスイートなパジャマパーティー"がテーマ。

ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」からインスパイアされた「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、スイートなビジュアルに心ときめく一杯です。

アールグレイの香りとフルーティーな甘さが合わさったティー ラテに、ブルーのアールグレイフレーバームース、ルームウェアのもこもことした素材感をイメージしたスポンジケーキクラム、ピケベアチョコレートをトッピング。

gelato piqueの世界観を詰め込んだビバレッジは、見た目も味わいを華やかです。

価格は持ち帰りが678円、店内利用が690円。

全国のスターバックス店舗で発売（一部店舗を除く）。渋谷cocoti店では、9月25日から28日まで先行販売イベントが開催されます。

なお、一時的な欠品または早期に販売終了する場合があるのでご注意を。

さらに、ドリンク以外にも、ルームウェアやトートバッグ、リユーザブルカップ、ステンレスボトル、スターバックス カードなど、gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーやピケベアをデザインした、日常使いできるアイテムを豊富に展開します。

そして、今回のコラボを記念し、10月5日23時59分まで「GELATO PIQUE ＋ Starbucks e-Gift プレゼントキャンペーン」を開催中。

対象の店舗や公式オンラインストアでgelato piqueの商品を3300円以上購入すると、ドリンクチケット500円分のStarbucks e-Giftがもらえます。

一部対象外の店舗があるので、詳しくは公式サイトを確認してみて。

