歴史ある祭りで、事故が起きました。



23日夜、北安曇郡・池田町の神社で行われた祭りで、引かれていた山車が横転し乗っていた小中学生5人が軽いけがをしました。



大勢の人に引かれて、勢いよく進んでいく山車…。



次の瞬間、



左に傾き



「わー、危ない」



横転しました。



下敷きになりかけ慌てて逃げる人の姿も…。



事故が起きたのは池田町の池田八幡神社の境内で行われていた例大祭。





警察によりますと23日午後9時ごろ大人7人と子ども14人のあわせて21人が乗った山車が引かれていたところ、横転しました。この事故で、山車に乗っていた9歳から14歳の小中学生の男女あわせて5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽いけがをしました。山車の高さはおよそ4メートルだったということです。リポート「山車は町内をまわったあと神社に戻って来ましてこの辺りで横転しました。横転した山車は三輪式だったということです」池田八幡神社の例大祭は江戸時代から続く伝統があり、毎年この時期に開かれています。地区ごとに作られた「8台の山車」が町内を回り、「曲がり角での舞台の迫力が特に見どころ」だと言います。リポート「こちらの山車は横転したものとは別ですが同じくらいの大きさ。子どもたちは山車の下の部分に乗っていたということです」祭りの関係者によりますと今回横転した山車はほかのものと比べると小さく、スピードが出やすいものでした。祭りの参加者「観衆が大勢いますからその観衆に勢いよく回るところを見せたいという気質ですね」祭りの参加者「下が砂地だったせいか一旦止まりかけてそのままバターンと倒れた」警察が横転した原因を詳しく調べています。