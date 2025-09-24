Suicaのペンギングッズがかわいい...CAFE@HOME「コラボトートバッグ付コーヒーセット」第3弾発売だよ〜！

COFFEE STYLE UCCが展開するブランド「CAFE＠HOME（カフェアットホーム）」は、2025年9月24日から「Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」の第3弾を数量限定で販売しています。

トートバッグはお弁当入れにうれしいサイズ感

JR東京駅構内のグランスタ東京にあるCOFFEE STYLE UCCで、SuicaのペンギンとコラボしたオリジナルデザイントートバッグとCAFE@HOMEのセット第3弾を販売しています。

トートバッグのサイズは、約190×200×100mm（間口300mm）。お弁当入れにぴったりのサイズ感です。

・Suicaのペンギンコラボトートバッグ付きCAFE@HOME ライフウィズ6Pセット

SuicaのペンギンとCAFE@HOMEがコラボしたトートバッグと、シーンに合わせてコーヒーを選ぶLife with Coffee6種類が1つずつ入ったセットです。

・Suicaのペンギンコラボトートバッグ付きCAFE@HOME フードウィズ6Pセット

SuicaのペンギンとCAFE@HOMEがコラボしたトートバッグと、食べ物に合わせてコーヒーを選ぶFood with Coffee 6種が1つずつ入ったセットです。

価格はいずれも2880円。

「COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店」の場所は、〒100-0005東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1。

JR東京駅の丸の内地下中央口近くにあります。

※価格はすべて税込です。

（C）C.S／JR 東日本／D

東京バーゲンマニア編集部