２４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５９．５３ポイント（１．３７％）高の２６５１８．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５２．６５ポイント（１．６４％）高の９４４２．９９ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２８８７億７２４０万香港ドル（約５兆４９８２億円）となっている（２３日は２９４５億６０８０万香港ドル）。

投資家のリスク選好がやや強まる流れ。米中関係の改善期待が相場を押し上げている。米国のバデュー駐中国大使は２３日、中国が米ボーイング機を新規に購入する交渉は最集段階に入っていると明らかにした。最大５００機の航空機購入契約を結ぶ可能性があり、実現すれば、購入再開は２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来となる。また、中国の李強首相は２３日、訪問先の米ニューヨークで、世界貿易機関（ＷＴＯ）で受けていた「途上国」の優遇措置を放棄すると表明。トランプ氏はかねて、中国は世界第２位の経済規模にもかかわらず、優遇措置を受けているのは不当だと批判していた。そのほか、人工知能（ＡＩ）産業拡大の期待が根強いことや、中国当局が産業支援や過当競争是正、消費刺激などの対策を強めていることなども改めて材料視されている。米中の金融政策に対する不透明感や、中国に接近している猛烈な勢力の台風１８号（ラガサ）が経済に与える影響などを不安視した売りが先行したものの、指数はほどなくプラスに転じ、引けにかけて上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が９．２％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．７％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．９％高と上げが目立っている。アリババは約４年ぶりの高値、ＳＭＩＣは上場来高値を更新した。アリババについては、「女性版ウォーレン・バフェット」とも呼ばれるキャシー・ウッド氏がこのほど、アリババへの投資を４年ぶりに再開したことが判明し、投資家の注目を集めている。半導体やネット関連の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は２．５％高と他の指数をアウトパフォームした。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．２％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．９％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．０％ずつ上昇した。そのほか、クラウド関連の万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が６．６％高、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が６．３％高、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が５．３％高と値を上げている。

家電やスポーツ用品の銘柄群も急伸。海信家電集団（９２１／ＨＫ）が１４．４％高、ＴＣＬ電子ＨＤ（１０７０／ＨＫ）が６．９％高、中国動向（３８１８／ＨＫ）が９．３％高、滔搏国際ＨＤ（６１１０／ＨＫ）が３．９％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターはさえない。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．１％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が２．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１．１％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．２％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１．８％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８３％高の３８５３．６４ポイントで取引を終了した。半導体が高い。不動産、医薬、インフラ関連、自動車、消費関連、資源・素材、公益なども買われた。半面、銀行は安い。運輸の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）