すみっコぐらし、リラックマ...「森永ビスケット」とのコラボパッケージがかわいすぎ抽選でグッズが当たるキャンペーンも。

森永製菓と、サンエックスのキャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとした「サンエックスユニバース」がコラボ。2025年9月中旬から、限定デザインの「森永ビスケット」シリーズ順次販売しています。

食べ終わったらかわいい"パッケージ工作"ができちゃう

のんびりと癒しを届けてくれる「リラックマ」、ちょっぴりネガティブでシュールな「すみっコぐらし」、独特のたれたポーズが愛らしい「たれぱんだ」など、幅広い世代に親しまれてきたサンエックスのキャラクターたちが、「森永ビスケット」シリーズのパッケージに登場しています。

食べ終わった後も楽しめる"仕掛け"が用意されているのもポイント。

「マリー」「チョイス」「ムーンライト」「ブラックムーン」には、パッケージの中面に工作の図面が印刷されていて、空箱が工作キットに早変わり！

同じビスケットでも2種ずつ異なるキャラクターコラボパッケージがあり、空箱工作を全8種楽しむことができます。

特設サイトでは、空箱3種を使った上級レベルの作品「宇宙船」の型紙もダウンロード可能です。

限定パッケージを使った工作アイデアを提案するのは、空箱職人 はるきる氏。精巧なペーパークラフトで注目を集めるペーパークラフトアーティストです。

工作パッケージは、特設ページから確認できます。

PayPayポイントやビッグクッションが当たるキャンペーンも

対象商品を購入したレシートで応募すると、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施中です。

賞品は以下の通り。

A賞：PayPayポイント1000円分（1万人）

B賞：サンエックスコラボパッケージ特製ビッグクッション（100人）

対象商品は、「マリー」「チョイス」「ムーンライト」「チョコチップクッキー」「アーモンドクッキー」「ブラックムーン」「ホワイトチョコチップクッキー」「ミニムーンライト大袋」「ミニチョコチップ大袋」。今回のサンエックスコラボパッケージ以外のものでも応募可能です。

応募方法は、対象商品を購入し、応募フォームにアクセスしてレシート画像をアップロードするだけ。A賞は対象商品1個購入で1口、B賞は対象商品3個購入で1口応募できます。

応募概要は2025年9月1日から2026年2月27日23時59分まで。

キャンペーンの詳細は、特設ページから確認できます。

