「ゴールデンジョッキーカップ」（２４日、園田）

地方競馬、ＪＲＡで通算２０００勝以上の騎手による騎手招待競走「第３２回ゴールデンジョッキーカップ」は２４日、開催４日目の８、９、１１Ｒで行われた。総合優勝は大井の矢野貴之、２位は大井からＪＲＡへ移籍した戸崎圭太、３位も大井の笹川翼で大井出身者が上位独占した。

８、９Ｒの２戦終了時点では、２、１着の矢野貴、１、２着の戸崎圭が同点で首位に並んでいた。１１Ｒの道中は戸崎圭騎乗のモイルが６番手、矢野貴騎乗のナイスデスネが７番手。「完全に圭太さんを意識して張り付いて、徹底マークした」と矢野貴。直線で馬群を抜け出したナイスデスネが５着、伸びを欠いたモイルが９着で、矢野貴に軍配が上がった。このレースを勝ったのは、笹川翼騎乗で４角先頭から押し切ったタンバブショウだった。

初出場初優勝を果たした矢野貴は「信じられない。３人で表彰台に上がれたのは、大井出身者として誇らしく思う」と喜んだ。「ずっと圭太さんの背中を追いかけて頑張ってきた。最近はＹｏｕＴｕｂｅを始めて、方向性が分からなくなっているが…」と憧れの先輩への感謝も忘れなかった。

２位に甘んじた戸崎圭は「大井出身のメンバーで表彰台に上がれたのはうれしいが、もっと先輩を立ててほしい。２位は悔しいので、また来年頑張れれば。ベリー、ベリー、ソノダ」と雪辱を誓った。

３位で２人より年下の笹川翼は冷静だった。「１戦目の１１着で厳しいと思ったが、最後に勝てて良かった。イグナイターが所属する園田は南関の次にホームと思っている。大井出身の騎手で表彰台を固められたので、胸を張って大井に帰れる」と総括した。