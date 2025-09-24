【しまむらのチラシ】ディズニープリンセス・マリオ・ハローキティ...人気キャラの個性派ウェアがざっくざく。すでに完売アイテムも...！

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年9月23日から28日まで買えるお得な商品を紹介します。

憧れのキャラに変身できる！？

今週のしまむらは「キッズフェア」を開催中。大人気キャラクターにインフルエンサーとのコラボレーションなど、超豪華ラインアップです。

人気キャラアイテムは、テレビアニメのキャラからゲームキャラまで幅広く展開。

アナ・エルサ・ベルに変身したような気持ちを味わえる「ワンピース各種」（2970円）に、親子でスーパーマリオのコーデが楽しめる「パーカ各種」（1969円〜）や「ジャケット各種」（3520円）、ハローキティをラインストーンで描いたデザインでギャルファッションを楽しめる「プルオーバー各種」（1639円）など、気分が上がるキュートな洋服がズラリ。推しキャラクターを様々なスタイルで身にまとえます。

さらに、ポップな雰囲気にトレンド感をプラスしたアイテムが揃った、インフルエンサーコラボも要チェック。秋冬に活躍するトップスやアウターを中心としたアイテムが登場しています。

"ポップでレトロなかわいいむすこふく"をテーマに子ども服を手掛けるチマジロさんは、マインクラフトやチャッキーの「トレーナー各種」（1639円）、息子の成長とファッションを発信するむくぞーさんとのコラボブランド「midmile（ミッドマイル）」は、大人気の花柄シリーズを冬仕様でデザインした「トレーナー各種」（1639円）など、視線を独り占めできる洋服が目白押しです。

いずれも予約商品で、23日の17時から受付中。予約受付期間中でも、予定数に達し次第販売終了です。

完売アイテムも増えているので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな