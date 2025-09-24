歴代相棒も総登場！『相棒』シリーズ25年の歴史を凝縮した特別PR映像が期間限定公開

10月15日（水）よりスタートする、今年シリーズ誕生25周年を迎えた『相棒 season24』。

そのメモリアルイヤーを記念して、25年分の歴史を凝縮した「25周年記念特別PR」が完成。テレビ朝日ドラマ公式YouTubeチャンネルにて期間限定での公開が開始された。

【映像】『相棒 season24』予告

特別PRには歴代相棒も総登場。

忘れがたい名場面が綴られ、長きにわたって杉下右京（水谷豊）が貫いてきた“変わらぬ正義”が浮かび上がる――まさに25年分の軌跡が詰まったスペシャルな映像となっている。

『相棒』を長年愛したファンにとっては感動がよみがえるのはもちろん、これから新たに見る視聴者にとっても、「相棒ワールド」を存分に感じることができる映像だ。

テレビ朝日ドラマ公式YouTubeチャンネル

※公開期間：2025年10月15日（水）よる11：59まで

また、プライベートでも大の仲良しという水谷豊と木梨憲武が、行き当たりばったりの2人旅に繰り出す人気企画『豊さんと憲武ちゃん！旅する相棒』の最新作の放送も決定した。

第8弾となる今回は、長崎県で自由気ままな大人旅を楽しむ。2人はいったいどんな珍道中を繰り広げるのか？