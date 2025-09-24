終戦直後に男鹿市の本山に墜落したアメリカの爆撃機B29の一部を見つけた秋田市の探検家髙橋大輔さんが、唯一の生存者を助け出した加茂青砂地区の住民などに調査結果の報告会を開きました。



住民からも当時の話を新たに聞いた髙橋さんは、“機体の一部も歴史の証人として活用するなどして、墜落と救出の記憶をつないでいく必要がある”と伝えました。

■2019年からB29の一部を探してきた探検家

男鹿市の本山のふもと、加茂青砂地区を訪れた秋田市の探検家髙橋大輔さん。





■加茂青砂で暮らす男性(89)の戦時中の記憶

この周辺のジオパークガイドを務めていた男性からの依頼をきっかけに、2019年から、本山に墜落したアメリカの爆撃機B29の一部を探してきました。去年12月にはエンジン付近にある油圧装置のパイプを発見。その半年後には全長1メートル84センチに及ぶ着陸装置を見つけました。髙橋大輔さん「より多くの人に、この事故の持つ今日的な意味とか、その辺を伝える必要があるのかなという」最初の報告会の場に選んだ加茂青砂はB29墜落と深い関わりがあります。

アメリカが第二次世界大戦のさなかに開発・製造したB29。



東京大空襲や広島・長崎への原爆投下をはじめ日本各地で無差別攻撃を行い、多くの人の命を奪いました。



終戦間際には秋田市の土崎地区も爆撃。



加茂青砂で暮らしている大友幸雄さん89歳はその日のことを今も覚えています。



「空襲で、あの時はうちから電気を消せって。あれで浜の岩の影さ寝たっていう記憶があるんだ」



当時は今、防波堤がある場所にも砂浜が広がっていた加茂青砂。



髙橋さん

「あの赤い岩ですか」

大友幸雄さん

「赤い岩あたり。」



大友さんはこの岩の影に身を寄せて一夜を明かしました。



大友幸雄さん

「そこの前の怖いばあさんいてよ。ばあさんに怒られて。『浜さ逃げれ、浜さ逃げれ』って逃げてきた記憶があるな」

■過酷な山道を登ってたどり着いた先には…1人の生存者

そのわずか2週間後、1945年の8月28日にB29が墜落。



大友さん

「これが道だと思うんだここ」



加茂青砂の住民たちは墜落地点に向かって、過酷な山道を登りました。



大友さん

「楽して行かれねんだぞ」

髙橋さん

「それらしい感じはありますね。これずっとこうじゃあ」

大友さん

「そうそう、この沢ずっとこう登って行ったんだ」



たどり着いた先には、捕虜に物資を届けるさなかに墜落したB29がありました。



住民たちは死亡した乗組員11人の遺体を搬送。



そして、ただ一人生き残ったアメリカ兵のノーマン・H・マーチンさんを助け出し、手当てを施しました。



戦後の混乱が続くなかでの救出。



大友幸雄さん

「やっぱりあの、行ったっけ手をあげて。マーチンさんが手をあげて。来たっていうそういう話は聞いているものな。よくあの“ムラ”の人もあの沢を登って行ったと思うよ。道路もないところを」



B29の一部の発見で、改めて光が当てられている、当時の出来事。



思いを馳せる、先人たちの歩み。



マーチンさんは1990年に、再び加茂青砂の地を踏み、住民に感謝を伝えました。



マーチンさん

「何人が私を助けてくれたのでしょうか」



このとき本山に、亡くなった11人を追悼する慰霊標が建てられました。

■見つかった機体の一部が“新たな証人”として次の世代へ

髙橋さんは報告会で、機体の一部の探索の過程や、アメリカに渡って当時のままの状態で残るB29を調べた成果。



それに、マーチンさんの家族への聞き取りなどを通して新たにわかったことを伝えました。



髙橋大輔さん

「これはロータリークラブが最初に建てた、木の慰霊標ですけども、その脇にですね、死んだ兵士11人の名前が刻まれたわけですね。マーチンさんは、それを見ていたく感激しまして。仲間の一人ひとりに、その連絡をとって、亡くなった方もいらっしゃったでしょうし、そのご家族の方に連絡をとって。『あなたの名前が男鹿の山の慰霊標のその側面に。名前が刻まれている。家族の名前が刻まれている』と」



詳しくわかっていなかった、1990年の訪問以降のマーチンさんの歩み。



報告会ではこうした過去の出来事を詳しく調べる意義も共有しました。



髙橋さん

「80年を機にですね、これからその記憶というのがどんどん薄らいでいって、記録というもの。これは記録というのは文章だけじゃなくて、こういう証拠物であるとか、モノ、コト、含めて、そういう実際に世の中に残るもの。それが見つかったというのは、今後はですね、こういう機体が、また新たな証人として、次の世代にですね、出来事を伝えていってくれると思います。」



髙橋さんは、マーチンさんの子孫が今も救出への感謝の思いを持ち続けていることも知らせました。



大友洋一区長（77）

「加茂部落の心が、アメリカまで、孫さんなりひ孫さんなり、つながっていく。やっぱり、いいことだ。幸せだ。ハッピーっていう感じ」



終戦直後の救出劇が、80年経った今もなお心の架け橋に。



この先も、当時の出来事とその後の交流を伝え継ぐための歩みが欠かせません。