10月2日より放送がスタートする樋口幸平と川津明日香がW主演を務めるMBSドラマフィル枠で『恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～』のポスタービジュアルが公開され、追加キャストとして阿部顕嵐、松本大輝、椛島光、櫻井亜蓮、濱岸ひより、加治将樹の出演が発表された。

参考：樋口幸平＆川津明日香がW主演 『恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～』10月2日より放送へ

紺野潤原案の同名WEBTOONを実写ドラマ化する本作は、不器用な大人たちが“恋人未満”から本当の幸せを見つけるまでを描く、ビターだけど甘い契約ラブストーリー。

出版社に勤務する漫画編集者の津山世莉（川津明日香）は、過去のトラウマから、人と深く関わることに臆病になっていた。恋愛のときめきには憧れるものの、誰かの「特別な一人」になって傷ついたり、傷つけたりするのは、こりごり。そんなある夜、バーで出会ったのは、ハイスペックな男性・加賀谷真尋（樋口幸平）。彼もまた「楽しいだけの恋がしたい」という想いを抱えていた。偶然にも同じ価値観を持つ2人は、とある関係を“結ぶ”。それは、恋人未満の“友達”として、恋愛のおいしいところだけを楽しむ関係、「恋フレ」。“相手を本気で好きになったら恋フレは即終了”という絶対的なルールのもと、完璧なはずだった2人の関係。しかし、デートを重ねるうちに、ルールでは割り切れない本物の感情が芽生え始める。

阿部は世莉と同じ出版社で働く同期の佐々岡透吾役、松本は世莉と“恋フレ”関係を結ぶ、真尋の昔からの友人であるジョー役、椛島は世莉と同じ出版社でファッション誌編集者の泉あゆる役、櫻井は真尋のアシスタントを務める美大生の折本岳役、濱岸はあゆるの後輩である茎田結那役、加治は世莉が編集を担当している少女漫画家の桜小路渚役をそれぞれ演じる。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、それぞれが相手と深く関わることにトラウマを抱え、一歩を踏み出せずにいる真尋と世莉の切ない表情が描かれている。

【コメント】●阿部顕嵐恋人未満がちょうどいい。贅沢な響きですね。みなさん初めまして阿部顕嵐です。理性的で真っ直ぐな佐々岡を演じさせていただきます。恋にルールはある方がいいのか、未満、以上、どのように転がるのか展開をお楽しみに。

●松本大輝ジョー役を演じさせていただきます、松本大輝です。「恋フレ」最初にタイトルを聞いた時はどんな物語なのか想像ができませんでした。恋愛のポジティブなところだけを集めて楽しむ関係が「恋フレ」この作品を観ていただいた方にも共感できる部分がどこかあるのではないかと思います。新しい形のフレンド、この時代に流行りそうな気がしました！ジョーは無神経で一見、掻き乱しているように見えるとこもあるのですが、真尋の過去の出来事を心配してずっと気にかけていたりと友達思いな役です！魅力的な役を演じさせていただけて嬉しいです！ぜひお楽しみに！！

●椛島光泉あゆる役の椛島光です。あゆるは同じ出版社で働く世莉の友人で、彼女に寄り添い、理解し、ときには背中を押すような存在です。物語では、恋愛の楽しい部分だけを共有する「恋フレ」というユニークで新しい関係性のなかで、世莉と真尋が自分の気持ちと向き合っていきます。その過程で見えてくる心情の変化や関係の深まりを、皆さまにもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

●櫻井亜蓮このたびMBSドラマフィル「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」で折本岳を演じさせて頂くことになりました、櫻井亜蓮です。岳の持つまっすぐな想いを大切にしながら、観てくださる皆さんが共感して楽しんでみて頂けるよう、全力で向き合っています。キャスト・スタッフの皆さんと一緒に作り上げているこの作品を、ぜひ楽しみにしていてください！

●濱岸ひより茎田結那役を演じさせていただきます濱岸ひよりです。結那はいつも真っ直ぐで等身大で自分の気持ちに正直なところ、繊細さを大切にしながら観てくださる皆さんに結那の魅力をお届けできるように頑張ります！是非観ていただけると嬉しいです！

●加治将樹愛してやまない澤田組にまた参加することができ、喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。渚先生を演らせていただくわけですが‥「少女漫画家」「キュンキュン」「恋のアドバイス」なぜ私なのか‥というのが大きな壁と疑問だったのですが、澤田監督曰く元イケメンだから。だそうで。（冗談）昔の俺よ。ありがとう。精一杯、渚先生やらせていただきます。お楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）