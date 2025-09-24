タレントの辻希美が9月23日、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新し、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのためにリビングの一角に設けた「夢空スペース」と、ベビー用品の数々を公開した。その機能的な収納術や色合いまで計算したアイテム選びに注目が集まっている。

【写真】機能性や色味も考えられた、夢空ちゃんのためのアイテム＆スペース

動画の冒頭で辻は、これまで様々な場所に散らばりがちだったベビー用品を1箇所に集約したと説明。Amazonで購入したという木目調の棚を中心に、夢空ちゃんの洋服やおむつ、ケア用品などがまとめられたスペースを紹介した。

使用しているアイテムを順次説明していくなかで、「スワドル」も紹介。寝るときにも手を顔の周りに置いてしまうクセがあるため、顔のひっかき防止のために日中も活用していると説明した。複数ブランドのものを試した上で、アカチャンホンポで購入したものがサイズ感に合っていると明かした。

さらに、「マジで買って良かったなって思ってる」と満足げに紹介したのが、コードレスタイプの電動スイングだ。過去の育児ではあまり活用できなかったと語ったものの、最新モデルは充電式でどこにでも持ち運べる点が便利だと強調。ご機嫌なときには寝てくれるといい、育児に欠かせないアイテムとなっていることをうかがわせた。

このほかにも、メルシーポットから贈られた静音性のある鼻水吸引器や、お風呂上がりのマットとしても活用しているという寝かしつけ用のクッション、ジェラートピケの折りたたみ布団など、リアルな愛用アイテムを次々と紹介。生後3週間時点での育児環境をあたふたした新生活の中で紹介し、動画を締めくくった。この動画を見た視聴者からは、「コーデがまとまってる」「なんでスワドルを使っているのか分かりやすかった」といった5児の母への共感の声が寄せられた。

（文＝東雲りん）