【ライブレポート】adieu（上白石萌歌）単独公演『adieu LIVE 2025 à la plume』開催！初のギター演奏も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

adieu（上白石萌歌）が9月23日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu LIVE 2025 a la plume』（※a la plumeの最初の「a」はアキュートアクセントありが正式表記）を開催した。

■“物語のなかに迷い込んだような”一夜

昨年の『mare -冬のあまやどり-』以来、約1年ぶりとなる本公演は、“羽”をテーマにした幻想的な演出と、adieuの繊細かつ力強い歌声が融合した、まさに“物語のなかに迷い込んだような”一夜となった。

ライブは「背中」で静かに幕を開け、「花は揺れる」「わたしはまやかし」など、心の奥に触れるような楽曲が続く。

中盤では「夏の限り」「ナラタージュ」など季節感を感じさせる楽曲が披露され、観客はその世界観に深く引き込まれていった。

そして「心をさがしている」ではadieuライブでは初となるギター演奏も。

後半では「天気」「よるのあと」「穴空きの空」など、adieuならではの詩的な楽曲が並び、「ほしくず」で本編を締めくくった。

アンコールでは、ライブ当日配信されたばかりの新曲「元気？」と「泡吹」が披露され、会場は温かい余韻に包まれた。

全17曲＋アンコール2曲という構成で、adieuの音楽と物語性が存分に発揮された本公演。観客からは「心が浄化された」「演出が美しかった」「歌声に癒された」といった声が多く寄せられた。

■セットリスト

01. 背中

02. 花は揺れる

03. わたしはまやかし

04. 旅立ち

05. 春の羅針

06. 景色/欄干

07. 夏の限り

08. ナラタージュ

09. 強がり

10. 心を探している

11. 天気

12. よるのあと

13. 穴空きの空

14. ダリア

15. ソウルメイト

16. ひかりのはなし

17. ほしくず

[ENCORE]

18. 元気？

19. 泡吹

■リリース情報

2025.09.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「元気？」

■関連リンク

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/