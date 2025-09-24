【ライブレポート】adieu（上白石萌歌）単独公演『adieu LIVE 2025 à la plume』開催！初のギター演奏も
adieu（上白石萌歌）が9月23日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu LIVE 2025 a la plume』（※a la plumeの最初の「a」はアキュートアクセントありが正式表記）を開催した。
■“物語のなかに迷い込んだような”一夜
昨年の『mare -冬のあまやどり-』以来、約1年ぶりとなる本公演は、“羽”をテーマにした幻想的な演出と、adieuの繊細かつ力強い歌声が融合した、まさに“物語のなかに迷い込んだような”一夜となった。
ライブは「背中」で静かに幕を開け、「花は揺れる」「わたしはまやかし」など、心の奥に触れるような楽曲が続く。
中盤では「夏の限り」「ナラタージュ」など季節感を感じさせる楽曲が披露され、観客はその世界観に深く引き込まれていった。
そして「心をさがしている」ではadieuライブでは初となるギター演奏も。
後半では「天気」「よるのあと」「穴空きの空」など、adieuならではの詩的な楽曲が並び、「ほしくず」で本編を締めくくった。
アンコールでは、ライブ当日配信されたばかりの新曲「元気？」と「泡吹」が披露され、会場は温かい余韻に包まれた。
全17曲＋アンコール2曲という構成で、adieuの音楽と物語性が存分に発揮された本公演。観客からは「心が浄化された」「演出が美しかった」「歌声に癒された」といった声が多く寄せられた。
■セットリスト
01. 背中
02. 花は揺れる
03. わたしはまやかし
04. 旅立ち
05. 春の羅針
06. 景色/欄干
07. 夏の限り
08. ナラタージュ
09. 強がり
10. 心を探している
11. 天気
12. よるのあと
13. 穴空きの空
14. ダリア
15. ソウルメイト
16. ひかりのはなし
17. ほしくず
[ENCORE]
18. 元気？
19. 泡吹
■リリース情報
2025.09.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「元気？」
