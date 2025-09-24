「なんてバカな奴だ」「信じられないミスだ」リバプールFWが勝ち越し弾の直後にとんでもない大失態！まさかのレッドにファン激怒！同僚は唖然、指揮官は憤慨「愚かだ」
天国から地獄とはこのことだろうか。
プレミアリーグ王者のリバプールは、９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、２部のサウサンプトンとホームで対戦。２−１で接戦を制した。
43分にアレクサンダル・イサクのゴールで先制したリバプールは、しかし76分、遠藤航がCKをクリアミスしたところから失点。同点に追いつかれる。
それでも85分、アンドリュー・ロバートソンのロングフィードを収めたファデリコ・キエーザがラストパス。これを途中出場のユーゴ・エキティケが流し込み、勝ち越しゴールを奪った。
だが、その直後にまさかの窮地に陥る。すでにイエローカードを受けていたエキティケが、喜びのあまりユニホームを脱いでしまったのだ。
チームメイトのジェレミー・フリンポンが唖然とした表情を見せるなか、当然ながら２枚目のイエローカードを出されて退場。残り時間を10人で戦う羽目になってしまった。
まったく不必要なレッドにファンは激怒。SNS上では次のような声が次々に上がった。
「何を考えてるんだ？」
「なんてバカな奴だ」
「イエローカードをもらってるのを忘れるか？」
「なんでシャツ脱いだんだよ。クソだな」
「信じられないミスだ」
「予測不能」
「怒りを通り越して笑うしかない」
また、英公共放送『BBC』によれば、アルネ・スロット監督も「２枚目のイエローカードだから愚かなのではなく、まだイエローカードをもらっていなかったとしても愚かだ」と怒りを露わにしている。
決勝ゴールがかすむ、とんでもない大失態をやらかしてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同僚も啞然！リバプールFWが大失態で退場
プレミアリーグ王者のリバプールは、９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、２部のサウサンプトンとホームで対戦。２−１で接戦を制した。
43分にアレクサンダル・イサクのゴールで先制したリバプールは、しかし76分、遠藤航がCKをクリアミスしたところから失点。同点に追いつかれる。
それでも85分、アンドリュー・ロバートソンのロングフィードを収めたファデリコ・キエーザがラストパス。これを途中出場のユーゴ・エキティケが流し込み、勝ち越しゴールを奪った。
チームメイトのジェレミー・フリンポンが唖然とした表情を見せるなか、当然ながら２枚目のイエローカードを出されて退場。残り時間を10人で戦う羽目になってしまった。
まったく不必要なレッドにファンは激怒。SNS上では次のような声が次々に上がった。
「何を考えてるんだ？」
「なんてバカな奴だ」
「イエローカードをもらってるのを忘れるか？」
「なんでシャツ脱いだんだよ。クソだな」
「信じられないミスだ」
「予測不能」
「怒りを通り越して笑うしかない」
また、英公共放送『BBC』によれば、アルネ・スロット監督も「２枚目のイエローカードだから愚かなのではなく、まだイエローカードをもらっていなかったとしても愚かだ」と怒りを露わにしている。
決勝ゴールがかすむ、とんでもない大失態をやらかしてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同僚も啞然！リバプールFWが大失態で退場