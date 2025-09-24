ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に出場予定。相手先発は、メジャー4年目のライン・ネルソン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は10打数1安打

相手先発は、27歳の生え抜き右腕ネルソン。昨季は28登板で25先発、自身初の二桁10勝を挙げた。今季は開幕からブルペン起用されていたが、5月にローテーションへ復帰。32登板22先発で7勝3敗、防御率3.34の好成績を残している。

今季の球種割合は、投球の半数以上61.7％が平均95.7マイル（約154.0キロ）のフォーシームが占める。12.4％がカットボールで、右打者にはスライダー、左打者にはカーブとチェンジアップを投じる。速球中心の本格派だが、空振りを奪えるタイプではなく、堅実な制球力と球持ちの良さで打者を打ち取る。

大谷はネルソンと通算10打席対戦し、10打数1安打3三振。昨季7月2日（同3日）の対戦で、内角カットボールを詰まりながら中前打を記録している。レギュラーシーズン残り5試合、本塁打王争いではトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と1本差。3年連続のタイトル獲得へラストスパートのアーチ量産なるか。

■試合情報

ドジャースvs.ダイヤモンドバックス

試合開始：日本時間9月25日（木）10時40分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、ABEMA無料