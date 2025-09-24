久保田利伸×TVアニメ『Let’s Play』コラボ企画第3弾「Missing」リリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

久保田利伸×TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』コラボ企画第3弾として「Missing」リリックビデオが公開された。

■アニメ本編への期待が高まるリリックビデオ

久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオと、『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のサム・ヤングと男性陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが、3週連続で公開。

第1弾「LA・LA・LA LOVE SONG」、第2弾「LOVE RAIN ～恋の雨～」に続き、第3弾として「Missing」のリリックビデオが公開となった。

サムとリンクのメモリアルな映像からイントロがスタート。途中には過去に出会った頃のふたりの姿も収められており、本編への期待が高まる。

■『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』について

『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』は、10月１日より、フジテレビの深夜アニメ枠「+Ultra」（毎週水曜24時45分～25時15分＞他にてオンエアとなるアニメーション作品。北米で人気を博すWEBコミックが原作で、その累計閲覧数は9億回以上、全世界の購読者数は680万人を突破している。

アメリカ・ロサンゼルスを舞台にした”大人のラブストーリー”で、ゲームクリエイターを夢見る恋愛経験ゼロの主人公サム・ヤングを花澤香菜、サムを取り巻く男性キャラクターたちを土屋神葉、中村悠一、杉田智和が演じる。久保田利伸とアニメのコラボレーションによる化学反応に注目だ。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

ALBUM『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Left & Right」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」

