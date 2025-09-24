STUTS、Kohjiya＆Hana HopeとポカリCM曲を『THE FIRST TAKE』で一発撮り披露

■【動画】STUTS「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」/THE FIRST TAKE

■STUTSが『THE FIRST TAKE』に再登場

プロデューサー/トラックメーカーのSTUTSが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。

『THE FIRST TAKE』初登場となった9月12日公開の第589回では、PUNPEEとの共演曲「夜を使いはたして」をバンドの生演奏とともに披露したSTUTS。

今回は、“ポカリスエット”TVCM『君はきっと、誰かの太陽。』篇に起用され大きな話題を呼んでいる「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」をパフォーマンス。Kohjiya、Hana Hope両名との共演にくわえ、Hana Hopeが歌う歌詞とメロディを手掛けた北里彰久のコーラスも楽しめるスペシャルバージョンで披露。

STUTSが登場する『THE FIRST TAKE』第592回は9月24日22時よりプレミア公開。

