「日経225ミニ」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限9676枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9676枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9676( 9676)
ソシエテジェネラル証券 5152( 5152)
SBI証券 8456( 4266)
楽天証券 4933( 1927)
松井証券 992( 992)
マネックス証券 705( 705)
三菱UFJeスマート 786( 642)
日産証券 259( 259)
フィリップ証券 242( 242)
ドイツ証券 211( 211)
インタラクティブ証券 164( 164)
バークレイズ証券 36( 36)
岩井コスモ証券 6( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 271( 271)
マネックス証券 175( 175)
ABNクリアリン証券 134( 134)
SBI証券 180( 52)
フィリップ証券 44( 44)
日産証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 21( 17)
松井証券 17( 17)
楽天証券 51( 13)
ドイツ証券 10( 10)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 230404( 230404)
ソシエテジェネラル証券 124522( 124522)
SBI証券 132763( 62121)
松井証券 57145( 57145)
バークレイズ証券 42903( 42903)
楽天証券 72921( 36889)
日産証券 13587( 13587)
JPモルガン証券 12145( 12145)
サスケハナ・ホンコン 11989( 11989)
三菱UFJeスマート 18305( 10323)
マネックス証券 8987( 8987)
ゴールドマン証券 9050( 8822)
ビーオブエー証券 6346( 6346)
フィリップ証券 2522( 2522)
インタラクティブ証券 2331( 2331)
大和証券 598( 598)
UBS証券 587( 587)
モルガンMUFG証券 452( 444)
BNPパリバ証券 400( 400)
ドイツ証券 398( 398)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース