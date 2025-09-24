「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万406枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万406枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10406( 8906)
ソシエテジェネラル証券 7426( 6926)
SBI証券 4891( 2039)
楽天証券 2458( 1170)
松井証券 738( 738)
三菱UFJeスマート 733( 677)
マネックス証券 568( 568)
日産証券 177( 157)
フィリップ証券 131( 131)
JPモルガン証券 122( 122)
ドイツ証券 99( 99)
インタラクティブ証券 81( 81)
岩井コスモ証券 21( 21)
バークレイズ証券 29( 9)
共和証券 8( 8)
ゴールドマン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
ソシエテジェネラル証券 104( 104)
SBI証券 119( 45)
松井証券 22( 22)
フィリップ証券 20( 20)
マネックス証券 19( 19)
ドイツ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 11( 11)
インタラクティブ証券 6( 6)
楽天証券 20( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
日産証券 16( 1)
バークレイズ証券 15( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 192810( 192810)
ソシエテジェネラル証券 130860( 130860)
SBI証券 77134( 33582)
松井証券 27717( 27717)
サスケハナ・ホンコン 26706( 26706)
バークレイズ証券 25603( 25439)
楽天証券 44256( 21858)
日産証券 10525( 10361)
JPモルガン証券 7563( 7563)
三菱UFJeスマート 11307( 6331)
マネックス証券 4637( 4637)
モルガンMUFG証券 4136( 4136)
広田証券 3816( 3816)
ビーオブエー証券 3505( 3505)
ゴールドマン証券 2901( 2891)
BNPパリバ証券 2091( 2091)
野村証券 2053( 2049)
フィリップ証券 1815( 1815)
インタラクティブ証券 1525( 1525)
大和証券 1447( 1447)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース