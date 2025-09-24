¡ÚRIZIN¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íèvs.¥·¥§¥¤¥É¥¥¥¨¥Õ¡×¤Ë¿É¸ý»ýÏÀ¡Ö¤ä¤é¤»¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡Ê¿ËÜÏ¡¤Ë¤Ï¡È¾¡µ¡¤¢¤ê¡É¤È¸«²ò¡Ö°ìÈ¯¥¹¥Èー¥ó¤ÈÈ´¤±¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£28Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIZIN.51¡×¤Î¥»¥ß¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs. ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¡Ë¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¾¡¼Ô¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íèvs.¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ò¤ä¤é¤»¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤·°ìÈ¯¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ê¿ËÜ¡×
ÀÄÌÚ¤Ï¸½RIZIN¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ÎÌµÅ¨¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥×¥íÀïÀÓ14¾¡¡Ê5KO¡¢9SUB¡ËÌµÇÔ¤Î24ºÐ²¦¼Ô¤È¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÀï¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤º¹¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤À¤È¤·¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î°µ¾¡¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«ÁÒ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÁÈ¤ßµ»¤â¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÂÇ·â¤âÉáÄÌ¤Ë¥×¥ì¥¹³Ý¤±¤é¤ì¤ÆÂÌÌÜ¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ´¶ÉÌÌ¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¾å²ó¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¸½ºß¤ÎRIZIN¥Õ¥§¥¶ーµé¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¾¡µ¡¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·°ìÈ¯¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê¿ËÜ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢±¦¸ª¤Î¡Ö³°½ýÀ¸ª´ØÀáÉÔ°ÂÄê¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ÇµÙÍÜÃæ¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
ÌµÇÔ¤Î²¦¼Ô¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä
¢£Ê¿ËÜ¤Ë¾¡µ¡¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³3¤Ä¤ò¸ì¤ë
ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÊ¿ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂÇ·â¤ÎÀºÅÙ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢RIZIN¥Õ¥§¥¶ーµé¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¿ËÜ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µー¤ÎÉðÂº¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²¼È¾¿È¤¬¶¯¤¯¤ÆÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤ÌÌ¤â¶¯¤ß¤À¤È¤·¡¢¡ÖÊ¿ËÜ¤ÎÂÇ·â¤ÎÀºÅÙ¤ÈÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¹¤È¡¢°ìÈ¯¥¹¥Èー¥ó¤ÈÈ´¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¿ËÜ¤Î¾¡µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÊ¿ËÜ¤ÏÓÌ³Ð¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤âÉ¾²Á¡£¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤¬¤É¤ìÄøÁê¼ê¤Ë¸ú¤¤¤¿¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÄ¹½ê¤Ëµó¤²¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¤ª¶â¤òÅÒ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÅÒ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÍ¥°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï´Ó¤¤¤¿¡£
Æ°²è¸ø³«¸å¤Ë¤ÏÊ¿ËÜ¤¬X¤Ç¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Ö²ø²æ¤â¼£¤Ã¤Æ¤¤¿¤·ºÆÀ¸¹©¾ì¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÀÄÌÚ¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£28Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¤ÈÊ¿ËÜ¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£