「TOPIX先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万5955枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5955枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15955( 15955)
ソシエテジェネラル証券 8855( 8855)
バークレイズ証券 4015( 4015)
JPモルガン証券 2517( 2517)
ゴールドマン証券 2563( 2483)
ビーオブエー証券 1648( 1648)
モルガンMUFG証券 567( 567)
シティグループ証券 452( 452)
UBS証券 440( 440)
SBI証券 367( 343)
BNPパリバ証券 315( 315)
日産証券 224( 224)
三菱UFJeスマート 211( 209)
HSBC証券 131( 131)
インタラクティブ証券 120( 120)
ドイツ証券 99( 99)
サスケハナ・ホンコン 90( 90)
松井証券 46( 46)
野村証券 23( 23)
広田証券 15( 15)
SMBC日興証券 70( 0)
大和証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース