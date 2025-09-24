「TOPIX先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2520枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2520枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22520( 22109)
ソシエテジェネラル証券 19847( 19297)
JPモルガン証券 11864( 8347)
バークレイズ証券 5255( 5248)
モルガンMUFG証券 3484( 3252)
ビーオブエー証券 6037( 3047)
ゴールドマン証券 4057( 2970)
サスケハナ・ホンコン 2098( 2098)
野村証券 1858( 1069)
大和証券 2449( 950)
シティグループ証券 5270( 949)
みずほ証券 703( 703)
BNPパリバ証券 932( 561)
広田証券 411( 411)
SBI証券 1852( 378)
日産証券 369( 368)
UBS証券 868( 203)
SMBC日興証券 4061( 158)
フィリップ証券 157( 157)
ドイツ証券 115( 115)
三菱UFJ証券 265( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
