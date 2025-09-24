9月24日までに、女優の山本美月が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿が話題となっている。

山本は、現在大阪で開催中の「大阪・関西万博」に足を運んだ際の写真をアップ。写真には、大きな黒の帽子と、サングラスを着用した山本が、ぐったりとした様子で椅子に座る姿が写っていた。投稿には、《先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた》と、友人が撮影した不意打ちのショットであることを明かした。

「山本さんは、9月6日に万博に足を運んだことをすでに投稿していて、今回もそのときの様子だと思われます。当時の投稿には、《現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり》と2歳のお子さんと2人でのお出かけだったことを明かしていました。

楽しさを綴りながらも、《なかなかレベル高い初2人旅だった》と本音を吐露していました」（芸能プロ関係者）

そんな山本の珍しい姿に、Instagramのコメント欄には、《疲れておられますね》《ほんとに疲れ切ってるわ。おつかれえ》《お子さんも疲れただろうね。ゆっくり休んでね》といった心配の声が多数寄せられた。家族のリアルな姿に、育児世代からの共感の声も。

「山本さんは、共演をきっかけに瀬戸康史さんと交際し、2020年8月に結婚しています。その後、2023年5月に第1子出産を発表しており、産後は、育児と両立しながら芸能活動も精力的におこなっています」（同）

そんな仕事の合間におこなった子供との2人旅。休みとはいえ、疲労がたまるのは当然だろう。

「これまで山本さんのInstagramに掲載されてきたのは、ドラマや映画、モデルなどの仕事のショットがほとんどでした。

育児について語ることはありましたが、その写真があがることは異例ですから、今回のお子さんとのプライベートショットはかなり貴重なショットとなりましたね。

心配の声が集まりながらも、親近感ある姿はとても新鮮に映ったようです。ママ女優として、ますます人気が高まるのではないでしょうか」（同）

体を大事に、仕事と育児を両立してほしいものだ。